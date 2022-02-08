Beypazarı'nda avcılara denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipleri, arazilerde avcı denetiminde bulundu.

Ekipler, avlanmaya açık alan ile su kenarlarında yaptıkları denetimde avcıların tüfekleri ile ruhsatlar, avlanma belgesi ve tüfeklerde takoz bulunup bulunmadığı kontrol etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri sorumluluk alanı içinde özellikle gece avcılığına karşı yoğun denetimler yaparken, gece kaçak şekilde avlananların av malzemelerine de el konulduğunu aktırdı.

Yetkililer, dönem olarak sadece su kuşları ile yaban domuzu avının serbest olduğunu, keklik ve tavşan avının yasak kapsamında olduğunu kaydettiler.