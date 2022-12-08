Beypazarı'nda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 229 sikke ele geçirildi

Başkent'in çevre ilçelerinden Beypazarı'nda Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda, farklı dönemlere ait 229 sikke ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Başkent'in çevre ilçelerinden Beypazarı'nda Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda, farklı dönemlere ait 229 sikke ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonun detayları şöyle: Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Beypazarı'nda düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, farklı dönemlere ait 229 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı timleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Beypazarı'nda ikamet eden K.D'nin izinsiz kazı yaptığını ve bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda K.D. gözaltına alınırken, üst ve araç aramasında farklı dönemlere ait 229 sikke ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, gözaltına alının K.D. hakkında adli işlem başlatıldı.