Beypazarı'nda TÜGVA'nın yaz okullarına katılan çocuklara hediye verildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beypazarı İlçe Temsilciliği, yaz okuluna katılan öğrencilere hediye verdi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ise kursları başarıyla bitiren gençleri tebrik etti.
Törende, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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