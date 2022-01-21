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Beyza Nur hemşire, son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da, nöbet çıkışı gittiği evinde rahatsızlanınca götürüldüğü çalıştığı özel hastanede yaşamını yitiren hemşire Beyza Nur Babacan (22), ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.
Beyza Nur hemşire, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan, Tülay ve Yaşar Babacan çiftinin iki kızından büyüğü olan Beyza Nur Babacan, iki yıl önce hemşirelik bölümününden mezun oldu. Beyza Nur Babacan, aynı yıl Yalova'da özel bir hastanede göreve başladı. Yalova'da ev kiralayan Beyza Nur Babacan, çalıştığı hastanede önceki gece nöbete kaldı. Dün sabah iş çıkışı dinlenmek için evine giden Beyza Nur Babacan, göğüs bölgesinde ağrı hissedince görev yaptığı hastaneyi aradı. Öğlen saatlerinde hastaneye gelen ve doktor kontrolünden geçirilen Babacan, fenalaştı. Beyza Nur Babacan, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Daha önce bir rahatsızlığı olmayan Babacan'ın aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Beyza Nur Babacan'ın cenazesi bugün Orhangazi ilçesindeki babaevinde hellalik alınıp, duaların edilmesinden sonra öğlen Hürriyet Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Beyza Nur Babacan, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Babacan'ın annesi, babası ile kız kardeşi büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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