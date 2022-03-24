  • BIST 2.197,26
  • Altın 925.891
  • Dolar 14.8291
  • Euro 16.3424
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Beyzbol sopalı taksicinin 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Sarıyer'de trafikte tartıştığı otomobilin camını kırıp sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan taksi şoförü hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Beyzbol sopalı taksicinin 7,5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Hüseyin Yüzügüldü'nün 9 Ocak'ta TEM Otoyolu'nda aracıyla ilerlerken, çok yakınından geçtiğini iddia eden taksi sürücüsü sanık Sinan Delice ile aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

Araçlarında tartışan tarafların daha sona dola devam ettiği, bir süre sonra sanığın aracını müştekinin önüne kırarak ilerlemesine engel olduğu anlatılan iddianamede, sanık Sinan Delice'nin aracının bagajından aldığı beyzboy sopasıyla müşteki Hüseyin Yüzügüldü ile diğer müşteki Abdurrahman Furkan Sim ve bir kadının da içinde olduğu aracın yanına gidip ön camı kırdığı kaydedildi.

Sanığın, araçtan inerek kendisini engellemeye çalışan Yüzügüldü'ye de sopayla saldırdığı, kendisini korumak isteyen müştekinin de sanığa vurduğu anlatılan iddianamede, vatandaşların tarafları ayırdığı belirtildi.

İddianamede, sanık her ne kadar suçlamayı reddetse de adli raporlar ve kamera görüntülerinin iddiaları doğruladığı vurgulandı.

İddianamede, Elindeki sopa "silah" sayılan sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla, "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkoyulması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 1 yıl 10 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi
TEM Otoyolu'nda ilerlerken aralarında tartışma çıkan sanığın beyzbol sopasıyla müştekinin de yer aldığı 3 kişiye saldırmaya çalıştığı ve Hüseyin Yüzügüldü'nün yaralandığı anlar, araçtaki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Olaydan sonra kaçan sürücü, görüntülerin yayınlanmasının ardından yakalanmış ve 10 Ocak'ta tutuklanmıştı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 70 lira ceza kesilen ve taksisi 15 gün trafikten men edilen sanığın şoför kartı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresiz iptal edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 yıl hapisle aranan PKK'lı, yol kontrolünde yakalandı24 Mart 2022 Perşembe 11:18
  • İstanbul Havalimanı'nda cebine gizlediği 467 gram pırlanta ele geçirildi24 Mart 2022 Perşembe 11:03
  • Çaldıkları çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye 13 ilde operasyon düzenleniyor24 Mart 2022 Perşembe 11:03
  • 'Yer altı suları yoğun bakım ünitesindeki hasta gibi’24 Mart 2022 Perşembe 11:01
  • Samsun'da Gezek kardeşlerin 16 milyarlık vurgunu, silahla yakalanınca ortaya çıktı24 Mart 2022 Perşembe 11:00
  • 'Diyanet Akademisi' kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı24 Mart 2022 Perşembe 10:59
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya göndersin' önerisi gerçekçi değil24 Mart 2022 Perşembe 10:59
  • Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 asker, 108 uçak, 124 helikopter ve 530 tankını kaybetti24 Mart 2022 Perşembe 10:44
  • Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu24 Mart 2022 Perşembe 10:36
  • ABD'li Paul Kolbe'nin sinsi S-400 ve F-35 teklifine Türkiye'den 'Patriotlu' cevap!24 Mart 2022 Perşembe 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti