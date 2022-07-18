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Bıçakla yaraladığı eşi ve kızı mahkemede şikayetçi olmadı

ESKİŞEHİR'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile onu engellemeye çalışırken bıçak kullandığı iddiasıyla tutuklanıp daha sonra da serbest bırakılan Tolga Daşkıran'ın (19) yargılanmasına devam edildi.
Bıçakla yaraladığı eşi ve kızı mahkemede şikayetçi olmadı

Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddede bulunan Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise olaydan 6 gün sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi, tutuksuz sanık Tolga Daşkıran, olay sırasında bacağından yaralanan Hüseyin Şahin ile sanık Ahmadi'nin eşi Shahnaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi (32) katıldı. İlk duruşmaya katılamayan Shahnaz Nazari verdiği ifadesinde "Kızım evlenmek istiyordu. Eşimin buna rızası yoktu. Olay günü kızıma yüzük almaya gitmiştik. Dönüşte, yolda eşimle karşılaştık. Hiçbir şey söylemeden bıçakla koluma vurdu. Yere düşüp kalktıktan sonra 4-5 genç eşimi tutmaya çalışıyordu. Gençler eşimi bıraktıktan sonra eşim karnıma bıçakla bir kez daha vurdu. Ben yine yere düşüp, kalktım. O esnada gençler eşime tekme ile vuruyorlardı. Eşim de yere düşmüştü. Ben kızımın bıçaklandığını görmedim fakat kızım sırtından bıçaklandığını söylemişti. Eşim yukarıya doğru koşarken 4-5 kişi de arkasından gidiyordu. Daha sonra bir duvarın dibinde bayıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Eşimden şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum" diye konuştu.  

Abdulkadir Ahmadi'nin kızı Nasimgül Ahmadi de ifadesinde babasından şikayetçi olmadığını söyledi. Nasimgül Ahmadi, "Bıçakla anneme vurdu. Daha sonra 4-5 genç ayırmaya çalıştılar. Babama tekmeyle de vurdular. Daha sonra şahıslar babamı bıraktılar. Babam sonrasında annemin karnına bir kez bıçakla vurdu. Benim de sırtıma bıçakla vurdu. Olay sırasında hava biraz karanlıktı. O esnada gençlerin ne yaptığını göremedim. Babam daha sonra olay yerinden kaçtı. Gençler de onun peşinden gittiler. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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