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Bıçaklı gaspçı devriye görevinde bulunan polise suç üstü yakalandı

Adana'da D.Ç. tarafından yolu kesilip, bıçakla başından yaralandıktan sonra motosikleti gasp edilmek istenen Yasin Demirtaş, devriye görevinde bulunan polis ekibince kurtarıldı. D.Ç.'yi suç üstü gözaltına alınırken, Demirtaş ise hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklı gaspçı devriye görevinde bulunan polise suç üstü yakalandı


Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınına ilaç almak için motosikletiyle yola çıkan Yasin Demirtaş'ın önü D.Ç. tarafından kesildi. D.Ç., iddiaya göre Demirtaş'ı başından bıçakla yaralayıp, motosikletini elinden almak istedi. Bu sırada bölgeden geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polisler, durumu fark etti. D.Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla gözaltına alan ekipler, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü. Başından aldığı bıçak darbesiyle hafif şekilde yaralanan Demirtaş ise olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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