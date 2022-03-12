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Biden, Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya alacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını ve bu ülkeden deniz ürünleri, alkol, pırlanta dahil başlıca ürünlerin ithalatını durdurduklarını açıkladı.
Biden, Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya alacaklarını duyurdu

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Ukrayna halkına desteklerinin her zaman sürdüğünü ve kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." ifadesini kullandı.

Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan "en ayrıcalıklı ülke" statüsünü Rusya'dan geri çektiklerine işaret ederek, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtti.

ABD ile Rusya arasındaki ticaretin de "Daimi Normal Ticari İlişkiler (PNTR)" olarak adlandırıldığına işaret eden Biden, "PNTR'ı kaldırarak, Rusya'nın ABD ile ticaret yapmasını zorlaştıracağız." dedi.

Kongrenin birçok konuda ayrıştığını ancak Ukrayna'ya destek için birleştiğini belirten Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Rusya'ya ithalat yasağı
Biden, "Ayrıca Rus ekonomisinin imzası niteliğinde olan deniz ürünleri, votka ve pırlanta dahil belirli ürünlerin ithalatını yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

Putin'i köşeye sıkıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Biden, G7 ülkelerinin Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan da borç almasını engellemek için çalıştığını kaydetti.

ABD ile Rusya arasında ticaret hacmi yüzde 66 artmıştı
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 2021’de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66 artışla 36,1 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin Rusya’ya ihracatı geçen yıl 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ülkeden ithalatı 29,7 milyar doları buldu.

ABD'nin Rusya’ya karşı ticaret açığı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 94,3 artarak 23,3 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.

Ticaret Temsilciliği verilerine göre ise ABD’nin Rusya’ya 2019’da en çok ihraç ettiği ürünler arasında makineler, uçaklar, araçlar, optik ve tıbbi aletler ile elektrikli makineler yer alıyor.

Aynı dönemde Rusya’dan en çok ithal edilen ürünler arasında da mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, demir ve çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar bulunuyor.

Biden, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'ya desteği artıracaklarını vurguladı
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarında desteğini artırmayı sürdüreceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırıları karşısında desteğini sürdüreceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanlarındaki yardımlarını artırmaya devam edeceğini de vurguladı.

Biden, Zelenskiy'e, ABD'nin bugün G7 ve Avrupa Birliği ile iş birliği için Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında atacağı yeni adımlar konusunda da bilgi verdi.​​​​​

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