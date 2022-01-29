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Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD askeri yola çıkıyor!

Son dakika: Ukrayna-Rusya gerginliği hakkında konuşan ABD Başkanı Biden, ''ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim.'' dedi.
Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD askeri yola çıkıyor!

Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

''ABD ASKERLERİNİ YAKIN ZAMANDA NATO ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİM''

Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

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