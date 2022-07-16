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Biden'ın uçağı havalandı, İsrail Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş jetleri, Gazze'nin güneybatısı ile orta kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda Hamas'a ait iki noktayı vurdu. Söz konusu saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaretin son bulmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.
Biden'ın uçağı havalandı, İsrail Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesi ile silah üretimi yapılan iki ayrı noktayı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Roket imalathanesinin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

JOE BİDEN: FİLİSTİN HALKI BİR DEVLETİ HAK EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşmüş daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti

ABD'nin Filistin davasında iki devletli çözüm hedefine yönelik desteğinin değişmediğini vurgulayan Biden, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan 1967 sınırları çerçevesinde her iki ülke halkının da eşit güvenlik önlemleri, refah, özgürlük ve demokrasi içinde yaşayabileceği iki devletli çözümün en iyi yol olmaya devam ettiğini anlattı. Biden, Filistin halkının bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ettiğini söylemişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Biden'a işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu yeniden açması ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ABD'nin terör listesinden çıkarması çağrısında bulunarak 'Biz terörist değiliz' demişti.

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