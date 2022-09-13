BİK Genel Müdürü Erkılınç: Gazetelerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toplantılarının ikincisi BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın katılımı ile İzmir’de gerçekleştirildi. Erkılınç, internet medyası karşısında gazetelerin kazanılmış haklarının sonuna kadar korunacağını söyledi.

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileri bölge toplantısında bir araya geldi.

İzmir’de düzenlenen toplantıya Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, birim ve şube müdürleri ile 70’i aşkın gazete sahibi ve temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Cavit Erkılınç, Kurumun “3D” şeklinde ifade edilen düzenleyici, destekleyici ve denetleyici görevinin bulunduğunu belirterek, “Kurumumuzun görev ve yetkileri bellidir. Tüm bunların dışına çıkarak siyasi karar alması, medya kuruluşlarını cezalandırması teknik olarak da mevzuat olarak da mümkün değildir. Basın İlan Kurumu bir cezalandırma kurumu değildir. Tam aksine Türk basınının en büyük destekçisidir. Bizler kurum olarak, basına olan desteğimizi artırarak devam ettirmenin yollarını arıyoruz. Yerel gazetelerimizi geleceğe taşıyacak projeksiyonu ortaya koymaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Mevzuatı Çıkaranlar Mevzuatı Eleştiriyor”

Kurumun çoğulcu, çok sesli ve özgürlükçü bir yönetim yapısının bulunduğunu kaydeden Erkılınç, neredeyse tüm kararların oy birliği ile alındığını, mevzuat çalışmalarının da tüm tarafların görüşleri alınarak hazırlandığını ifade etti.

Son zamanlarda uygulanan mevzuatı çıkaran, onaylayan ve hatta altına imza atanların kendi mevzuatlarını eleştirdiklerine şahit olduklarını vurgulayan Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gazetelerimizi aralıksız denetliyoruz, denetlemeye de devam edeceğiz. Önce kamunun haklarını korumak adına bunu yapıyoruz. Sonra hak edenin hakkını, hak etmeyenden alıyor ve sahibine aktarıyoruz. Olayın özeti budur. Asgari satış miktarının altında basılan gazetelere de bayiden toplu gazete alımlarına da personelinin maaş kartına el koyup verdiğini geri alanlara da müsamaha göstermemizi ve sessiz kalmamızı kimse bizden beklemesin.”

“Dijital Medyaya Yönelik Hazırlıklarınızı Yapın”

Gazete satışlarının her yıl geriye doğru gittiğini, gazetelerin resmi ilan dışında sayfalarına özel ilan ve reklam almakta oldukça zorlandığına işaret eden Erkılınç, sadece resmi ilana dayalı gazeteciliğin sürdürülebilir olmadığını, bunu gerçekçi de bulmadığını ifade etti.

İnternet haber sitelerinin ve sosyal ağların her geçen gün etkisini artırdığını, gazetelerin de mevcut tabloyu daha iyi okumaları gerektiğini belirten Erkılınç, “Hattatlar matbaanın gelişine ne kadar direnseler de engelleyemediler. Biz diyoruz ki gelecek olana; dijital medyaya yönelik tüm hazırlıklarınızı yapın. Teknolojik altyapınızı, kadrolarınızı hatta binalarınızı şimdiden buna uygun hale getirin. Gazeteleriniz ile birlikte internet haber siteleriniz de ciddi anlamda içerik üreten ve sunan mecralar haline gelsin. Hatta mümkünse çalışanlar birbirinden ayrı olsun ki kendi içlerinde rekabet yaşansın” ifadelerine yer verdi.

Ertelenen yeni Basın Yasası’nın Ekim ayında Meclis’e geleceğini anımsatan Erkılınç, “Biz iki şey hedefliyoruz. Birincisi; internet haber siteleri süreli yayın sayılsın ve site çalışanları özlük haklarına kavuşsun. İkincisi; gazetelerimizin yanında internet haber sitelerimize de resmi ilan ve reklam verilebilsin. Kimseye gazetelerinizi ne kapatın ne de kapatacağız demiyoruz. Israrla bu sözümün altını çiziyorum. Kimsenin gazetesini kapatmak gibi bir derdimiz yok. Tek isteğimiz var; o da gazetelerimiz ve gazetelerimizin internet siteleri başta olmak üzere internet haber sitelerine resmi ilan verebilmek. Önceliğimiz kazanılmış hak anlamında zaten yine sizler ve sizin internet siteleriniz olacak. Kazanılmış haklarınızı sonuna kadar savunacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 10 yıl sonra geriye dönüp baktığınızda pişmanlıklarınız olmasın istiyoruz. İcra ilanlarında bir “ve” “veya” tartışmasına sizleri mahkûm edenler, şu ana kadar giden 4 bin ilanın hesabını vermediği ve yerine ikamesini koymadığı gibi yarın da sizleri tek başınıza bırakacaklar” diye konuştu.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve sohbet bölümü ile sona erdi.

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının üçüncüsü yarın Konya’da gerçekleştirilecek.