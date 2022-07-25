BİK'ten ani denetim: Bazı gazetelerin ilanları durduruldu

Basın İlan Kurumu, yaptığı ani denetimler sonucunda "mevzuata aykırı davranmak"tan Ankara, Konya, İzmir ve Bursa'da bazı gazeterin ilanlarını durdurdu.

Basın İlan Kurumu, 2022'nin ilk altı ayında 44 ilde 484 gazeteyi planlı şekilde denetlerken, Temmuz ayında ise birçok gazeteye ani denetim gerçekleştirdi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve Gaziantep gibi büyük şehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda gazeteci cemiyetleri ile Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyelerinin sahibi bulundukları bazı gazetelerde mevzuata aykırı davranıldığının tespit edildiği belirtildi.

SAHİPLERİNE BAKILMAKSIZIN...

Kontrol Kurulu Ön Raporunu değerlendiren Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün, denetimlerde mevzuata aykırı davrandıkları tespit edilen gazeteler hakkında, sahiplerinin kim olduğuna bakılmaksızın detaylı inceleme yapılması ve sonuna kadar gidilmesi kararı aldığı kaydedildi.

RAPOR TAMAMLANDI

Aktarılan bilgilere göre, karar üzerine; sahadaki baskı denetimlerinde sorun görülen gazeteler, idari ve geriye dönük içerik incelemesine tabi tutuldu. Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü, karar gereği incelemesini tamamlamasının ardından gazeteler hakkındaki kesinleşmiş Denetim Raporunu tamamladı.

ANKARA'DAN 3 GAZETEYE İHLAL YAPTIRIMI

Hazırlanan raporda, Ankara'dan Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Nazmi Bilgin’in sahibi olduğu 24 Saat, yine bir başka Genel Kurul Üyesi Abdi Pehlivan’ın sahibi olduğu Sonsöz ile Zafer gazetelerinin mevzuata alkırı davrandıklarının tespit edildiği kaydedildi.

KONYA, İZMİR VE BURSA: "ÇALIŞANLAR FİİLEN GÖREV YAPMIYORLAR"

Raporda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Dilek Gappi Umdular’ın sahipliğini üstlendiği 9 Eylül gazetesinin de tutulması zorunlu defterleri tutmadığı ve kadrosundaki fikir işçilerinin fiilen görev yapmadığının altı çizildi. Yine Umdular gibi Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyesi olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı’nın tüzel kişi temsilciliğini üstlendiği Bursa merkezli A Gazete’nin de, 49 gün boyunca zorunlu defterleri tutmadığı kaydedildi. Daha önce Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan’ın gazetesi Konya Yenigün’de ise, kadroda gözüken fikir işçilerinin fiilen görev yaptığının tespit edilemediği ve 157 gün defter tutma zorunluluğunu yerine getirmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

VE KARAR

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Kontrol Müdürlüğü’nün Denetim Raporu doğrultusunda; 24 Saat, Sonsöz, Zafer ve Konya Yenigün gazetelerine önce mahsup uyguladı, ardından da resmi ilan yayınlama haklarını durdurdu. 9 Eylül ve A Gazete hakkında ise, yaklaşık 1 milyon Türk Lirası mahsup uygulanmasına karar verdi.

İTİRAZ HAKLARI VAR

Genel Müdürlük kararı tebliğ edilen gazetelerin 10 gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz hakları bulunuyor. Her yıl 81 ilde bine yakın gazeteyi rutin olarak denetime tabi tutan Basın İlan Kurumu, gerekli gördüğü hallerde ani denetimler de gerçekleştirebiliyor.

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