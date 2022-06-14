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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, e-Devlet'ten başvuru almaya başladı

Kamu kurumları ve meslek odalarından bilgi ve belge edinme taleplerini değerlendiren Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK), e-Devlet aracılığıyla başvuru almaya başladı.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, e-Devlet'ten başvuru almaya başladı

Vatandaşların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, muhtarlıklar dışındaki kamu kurumları ile meslek odalarından bilgi ve belge talebinde bulunma hakları bulunuyor. Bu taleplerinin reddedilmesi halinde ise 15 gün içinde vatandaşlara BEDK'ye başvurabilme hakkı tanınıyor.

Daha önce ıslak imzalı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru alan BEDK, başvuruda erişim kolaylığı sağlanması amacıyla e-Devlet üzerinden başvuru almaya başladı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan BEDK Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, "CİMER aracılığı ile başvuruyu kısa zaman içerisinde kaldıracağız. Böylece e-Devlet üzerinden ve ayrıca ıslak imza ile başvuru yapılabilecektir. Böylece vatandaşımızın Kurulumuza hızlı bir şekilde ulaşımı ve bilgilendirilmesi sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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