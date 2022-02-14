  • BIST 1.992,73
  • Altın 803.91813
  • Dolar 13.576
  • Euro 15.3558
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Tekrarlayan aşılamalar gerekebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron varyantının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "O yüzden aşılama süreci 'evet oldum ve bitti' diyebileceğiniz bir süreç değil. Çünkü virüs değişiyor." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Tekrarlayan aşılamalar gerekebilir

Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında Delta ile Omicron varyantı dönemini kıyasladı. Delta varyantında çok ciddi akciğer tutulumu ve hasarı ile gelen hastanın ciddi oksijen eksikliği yaşadığını belirten Turan, "Omicron varyantı ile akciğer tutulumu daha az görülüyor; ama altta yatan hastalık çok aktif hale geliyor. Biz asıl; solunum yetmezliğinden ziyade yoğun bakımdaki kişinin diğer klinik sorunlarıyla uğraşıyoruz. Omicron'a bağlı artan vaka sayımız var. Genellikle yüzde 90'dan fazla ileriki yaş hastalarda ek hastalığı bulunanlar var. Şu an için gördüğümüz görüntü bu. Pandeminin ilk başlarında gördüğümüz ileriki yaştaki grubu yine bu dönemde Omicron varyantının olduğu dönemde görüyoruz. Bu nedenle ileriki yaştakileri korumamız lazım" dedi.

'VİRÜS DEĞİŞİYOR'

Prof. Dr. Turan, virüse yakalanan kişilerin tekrardan virüsün bir başka şekline yakalanma ihtimalleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kişinin virüse karşı vermiş olduğu 'hücresel' ve 'humoral' bağışıklık diye adlandırdığımız bağışıklık oluşuyor.  Ama bu bağışıklığın belirli bir süresi var. Bu süre geçtikten sonra oluşturduğunuz antikor düzeyleriniz azalmaya başlıyor. O yüzden de yeniden şekil değiştirmiş bir virüsle enfekte olma şansınız var. Çünkü virüsün ana ailesini biliyoruz; SARS-CoV-2 ailesi. Bu mutasyonlarla kendisini değiştiriyor. Geçmiş dönemlerde bildiğimiz mevsimsel grip enfeksiyonlarında durum aynıydı. Orada da virüs yapısını değiştirerek her yıl bizi grip yapabiliyordu. Bu durum aslında buna benzer şekilde seyrediyor. O yüzden aşılama süreci 'evet oldum ve bitti' diyebileceğiniz bir süreç değil. Çünkü virüs değişiyor. Sizin bağışıklık sisteminiz gün geçtikçe azalıyor antikor açısından. O yüzden de tekrarlayan aşılamalar gerekebilir."

Prof. Dr. Turan, ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Lütfen eksik doz aşılarınız olmasın. 'Aşılarınızı tamamlayın ve kendinizi de koruyun' demek istiyorum. Omicron varyantını da hafife almayalım" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de 95 bin 65 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti12 Şubat 2022 Cumartesi 10:16
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yazın daha rahat geçeceğini umut ediyorum11 Şubat 2022 Cuma 11:10
  • Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti11 Şubat 2022 Cuma 09:04
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 108 bin 563 oldu09 Şubat 2022 Çarşamba 20:24
  • “Her yıl 20 bin pasif içici sigaradan hayatını kaybediyor”09 Şubat 2022 Çarşamba 09:48
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 111 bin 96 oldu08 Şubat 2022 Salı 21:03
  • Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başladı08 Şubat 2022 Salı 10:03
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 96 bin 514 oldu07 Şubat 2022 Pazartesi 17:31
  • Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı07 Şubat 2022 Pazartesi 12:39
  • Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak07 Şubat 2022 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti