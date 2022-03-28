  • BIST 2.186,91
  • Altın 920.444
  • Dolar 14.8421
  • Euro 16.3201
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'in temelinin yarın atılacağı açıklandı.
'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 2 büyük sanayi şehri, 'Mega Teknoloji Koridoru' ile birbirine entegre oluyor. Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nin yeni üssü, İzmir'de hayata geçiyor. Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından konulacak. Urla'daki temel atma töreni yarın saat 11.00'de başlayacak.

6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Teknoloji tabanlı girişimlere odaklanacak Bilişim Vadisi İzmir; Ar-Ge, yazılım ve tasarım alanlarında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, İzmir'deki yeni üssü ile mobilite, bağlantılı teknolojiler ve dijital oyun alanlarında Türkiye'ye güç katacak. Bilişim Vadisi İzmir'de sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyun alanlarında potansiyel artırıcı çalışmalara olanak sağlanacak. İzmir'in sanayi ve teknolojideki güçlü altyapısı, üniversiteler ve teknoparklar ile oluşturulacak güçlü bağlarla perçinlenecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'i birbirine bağlayacak mega teknoloji koridoru kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm bu bölgelerin güçlerini birleştirdiği duvarsız teknoparklar kurmak hedefimiz. Bilişim Vadisi İzmir, bunun önemli ayaklarından biri olacak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu: Bu para ile iki tane boğaz köprüsü yapılabiliyor28 Mart 2022 Pazartesi 11:12
  • Geni geliştirilen mandaların et ve süt verimi arttı28 Mart 2022 Pazartesi 11:10
  • Samsun'da otomobil ile okul servisi çarpıştı: 8'i öğrenci, 12 yaralı28 Mart 2022 Pazartesi 11:09
  • Ukrayna: Rus ordusu 17 bin asker, 123 uçak, 127 helikopter ve 586 tankını kaybetti28 Mart 2022 Pazartesi 11:02
  • Bunu yapanın iş akdi feshediliyor! Tazminat ödenmiyor28 Mart 2022 Pazartesi 10:58
  • Bolu'daki Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu28 Mart 2022 Pazartesi 10:57
  • İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı28 Mart 2022 Pazartesi 10:57
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı28 Mart 2022 Pazartesi 10:56
  • İçişleri Bakanlığından 81 ile uyarı yazısı28 Mart 2022 Pazartesi 10:51
  • Çin'de Kovid nedeniyle kapanma geri dönüyor!28 Mart 2022 Pazartesi 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti