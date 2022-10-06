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Bilkent Üniversitesi temizlik malzemesi satın alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, açık ihale usulü ile ihale temizlik malzemesi satın alacak. Temizlik malzemesi alım ihalesi 13.10.2022 tarihinde yapılacak.
Bilkent Üniversitesi temizlik malzemesi satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, açık ihale usulü ile ihale temizlik malzemesi satın alacak. 

Bilkent Üniversitesi temizlik malzemesi alım ihalesi 13.10.2022 tarihinde yapılacak. 

İhale adresi ise Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu olarak ilan edildi. 

Bilkent Üniversitesi temizlik malzemesi alım ihalesine ilişkin BİK ilanının detayları için TIKLAYIN

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