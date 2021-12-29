  • BIST 1.847,29
  • Altın 694.62065
  • Dolar 12.0696
  • Euro 13.6428
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

BİM'den indirim açıklaması

Türkiye'de binlerce şubei olan dev marketler peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı. BİM de bazı ürünlerinde yüzde 8 ila 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu. İşte indirim yapan market zincirleri
BİM'den indirim açıklaması

Döviz kurundaki düşüşün ardından marketlerden indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Büyük market zincirleri Migros, CarrefourSa ve Şok'un ardından BİM de indirime gittiğini duyurdu.

BİM İNDİRİMİ RESMEN DUYURDU

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi. Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.

CARREFOURSA’DAN YÜZDE 30’A VARAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30’a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MİGROS’TA İNDİRİMLER RAFA YANSIMAYA BAŞLADI

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Migros'tan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

TARIM KREDİ'DEN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirtmiş ve "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor29 Aralık 2021 Çarşamba 09:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık28 Aralık 2021 Salı 16:17
  • TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıkladı28 Aralık 2021 Salı 14:46
  • Bakan Dönmez: Bor üretiminde ihracat ve satışında rekor kırdık28 Aralık 2021 Salı 11:24
  • Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati ile toplanıyor28 Aralık 2021 Salı 11:23
  • Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı28 Aralık 2021 Salı 11:23
  • Bakan Dönmez: 2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık28 Aralık 2021 Salı 10:54
  • Market zincirlerinden indirim açıklamaları gelmeye başladı28 Aralık 2021 Salı 10:50
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı28 Aralık 2021 Salı 10:22
  • Merkez Bankasından, dövizden TL mevduata geçişte bankalara zorunlu karşılık teşviki28 Aralık 2021 Salı 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti