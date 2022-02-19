  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri yeni düzenlemeye göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek.
Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek.

Buna göre 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek.

Ayrıca bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

Isı yalıtım malzemesi kalınlıklarında artış yapılacak
Bu yapıların halen "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış yapılacak.

Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri de iyileştirilecek.

1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Donetsk ve Luhansk'ta seferberlik ilan edildi19 Şubat 2022 Cumartesi 12:15
  • Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı19 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
  • Ukrayna Ordusu duyurdu: Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü19 Şubat 2022 Cumartesi 11:45
  • Giresun'da öldürülen Sıla'nın babası Bekir Şentürk: Adalete sığındık19 Şubat 2022 Cumartesi 11:25
  • Mahmut Özer duyurdu! Dev proje tamamlandı19 Şubat 2022 Cumartesi 10:26
  • BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek19 Şubat 2022 Cumartesi 09:54
  • Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi19 Şubat 2022 Cumartesi 09:35
  • BM'den Kudüs'te tehdit altındaki Filistinli aileye destek ziyareti19 Şubat 2022 Cumartesi 09:26
  • Dibeybe'den gençlere 50 bin dönüm toprak verme vaadi19 Şubat 2022 Cumartesi 09:24
  • Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı19 Şubat 2022 Cumartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti