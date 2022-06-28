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Binaların yıkılması hakkında yönetmelik 1 Temmuz'da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
Binaların yıkılması hakkında yönetmelik 1 Temmuz'da başlıyor

Bu yönetmelikle; binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımdan sonra atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması amaçlanıyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılması hakkında hazırlanan yönetmeliğin 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe gireceğini duyurdu. 

Açıklamada, 13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve sektörün yeni kurallara adaptasyonu için geçiş sürecinin öngörülerek hazırlandığı yönetmelikle; binaların kontrollü, güvenli yıkımı ve yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.  
Bu yönetmelikle; afetler sonrası acil yıkımlar, İmar Kanunu kapsamında idarelerce yapılacak yıkımlar ve tescilli yapıların yıkımları hariç olmak üzere yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının Y1, Y2 ve Y3 olarak mesleki ve teknik yeterliliklere göre sınıflandırılan ve Bakanlıktan yetki belge numarası alan yıkım müteahhitleri tarafından gerçekleştirilmesinin zorunlu olacağı aktarıldı.

BAŞVURULAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK 

Bakanlıkça düzenlenen Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemine dâhil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine yapılacağı anımsatılan açıklamada, yıkım işlemlerinin yıkım müteahhiti ve şantiye şefi sorumluluğunda, fenni mesul gözetiminde yürütüleceği vurgulandı.  

YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR

Yıkım işlemleri başlamadan önce izlenecek aşamalar hakkında bilgiler ise şu şekilde açıklandı; “Yıkıma başlanmadan önce belediyelerden yıkım ruhsatı alınacak. Yıkım ruhsatı İçişleri Bakanlığı’nın Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenebilecek. Yıkım işleminin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacakları açıklayan ve yıkımın bir nevi projesi olan yıkım planı farklı meslek disiplinlerinin de katkısıyla inşaat mühendisi müellif koordinasyonunda hazırlanacak. Yıkım planında yapı çevresinde etkilenebilecek yapıların ve trafik güvenliğinin hangi tedbirlerle sağlanacağı ve hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı belirtilecek. Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini alacak. Kontrollü patlatmalı yıkımlarda İdare 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirerek, gerekli duyuru ve uyarıları yapacak, kolluk ve acil yardım ekiplerinin mahalde bulunmasını sağlayacak. Yıkım işleri seçici yıkım yöntemiyle yapılacak. Yeniden kullanılabilecek veya geri dönüşüme tabi malzemeler ayrılarak geri kazanımı sağlanacak. Tehlikeli veya geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise ilgili mevzuatı çerçevesinde bertaraf edilecek. Yıkım işlerinin ruhsat aldıktan sonra 3 ay içerisinde tamamlanması gerekecek.”

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