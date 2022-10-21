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Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Yıldırım, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da siyasi temaslarına devam ederken endişelendiren bir gelişme yaşandı..

Program kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Yola çıkıldığı sırada ön lastiği patlaması nedeniyle kaza yapan araçta bulunan Binali Yıldırım ve Milletvekili Şamil Ayrım, konvoydaki diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Sağlık durumları iyi

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip ediyor

Kazayla ilgili yapılan açıklamada aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Ömer Çelik ve Efkan Ala Bakü’de kalacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ile Efkan Ala, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü'de kalacak.

Fahrettin Koca: Kazayı hafif atlattıklarını öğrendim

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Binali Yıldırım: Allah'a şükürler olsun durumumuz iyi

Sosyal medya hesabından geçirdiği trafik kazasına ilişkin paylaşımda bulunan Binali Yıldırım, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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