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Binali Yıldırım’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

DÜZCE Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, semptomlar üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Binali Yıldırım’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Programda konuşma yapan Yıldırım, semptomlar göstermesi nedeniyle ardında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Düzce’den ayrıldı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu: 

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.”

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