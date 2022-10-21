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Binali Yıldırım'ın kaza geçirdiği araç hurdaya döndü

Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın bulunduğu araç görüntülendi.
Binali Yıldırım'ın kaza geçirdiği araç hurdaya döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Araç adeta hurdaya döndü

Yola çıkıldığı sırada ön lastiği patlaması nedeniyle kaza yapan araçta bulunan Binali Yıldırım ve Milletvekili Şamil Ayrım, konvoydaki diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Kazanın ardından görüntülenen ve hurdaya dönen otomobil dikkat çekti.

Sağlık durumları iyi

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

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