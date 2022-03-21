  • BIST 2.172,85
  • Altın 918.065
  • Dolar 14.8291
  • Euro 16.3845
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Bingöl Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber

Yoğun kar yağışının yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, temizleme çalışması için tüm ekipler seferber edildi.
Bingöl Karlıova'da kar temizleme çalışması için tüm ekipler seferber

Yoğun yağışın ardından kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Karlıova ilçesinde kar küreme ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu mahalle ve köy yolları sürekli açık tutuluyor.

Kar temizleme çalışmasında belediye ekiplerine, Karayolları, İlçe Özel İdare ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek veriyor.

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, ekiplerin kar küreme konusunda dayanışma içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"21 Mart'tayız, halen iki metre kar var. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bazen köy yollarına yardıma gidiyoruz, yolda kalan araçlara yardıma gidiyoruz. Bugün de biz yoğunuz, Karayolları, Özel İdare ile jandarma ekipleri kar küremede bizlere destek çıkıyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çığ nedeniyle metrelerce karın biriktiği köy yolunda tehlikeli yolculuk21 Mart 2022 Pazartesi 14:12
  • Beyzbol sopasıyla avukatı yaralayan sanığa tahliye21 Mart 2022 Pazartesi 14:11
  • Bakan Nebati, Urfa sıra gecesindeki ‘Dünya Beşten Büyük’ parçasını paylaştı21 Mart 2022 Pazartesi 14:09
  • Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı21 Mart 2022 Pazartesi 14:08
  • Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı21 Mart 2022 Pazartesi 14:08
  • Yeni Tokat Havalimanı açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak21 Mart 2022 Pazartesi 13:53
  • Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında karar verildi21 Mart 2022 Pazartesi 13:52
  • Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı21 Mart 2022 Pazartesi 13:38
  • Tarihi caminin muslukları ikinci kez çalındı21 Mart 2022 Pazartesi 13:38
  • Bakan Varank: Beyin göçü programları ile 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor21 Mart 2022 Pazartesi 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti