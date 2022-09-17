Bingöl'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem anı Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı.
17.09.2022
Görüntüde, depremin meydana gelmesiyle güvenlik kamerasının şiddetli bir şekilde sarsılması yer alıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirilmişti.
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