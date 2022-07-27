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Bingöl’de diş hekimine görevi başında saldıran hasta gözaltına alındı

BİNGÖL Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde görevli Diş hekimi Hakan Göktaş, muayene sırasında hastası tarafından darbedildi. Saldırgan gözaltına alındı.
Bingöl’de diş hekimine görevi başında saldıran hasta gözaltına alındı

Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde iddiaya göre G.Y., muayene sırası beklemeden içeri girmek istedi. Diş hekimi Hakan Göktaş da kendisini uyardı. Yaşanan tartışma sırasında diş hekimi Göktaş, G.Y. tarafından darbedildi. 'Beyaz kod' verilmesi üzerine gelen polis ekipleri G.Y.'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan Hakan Göktaş, G.Y.’den şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Diş Tabibi Hakan Göktaş, görevi başında iken hasta tarafından darbedilmiştir. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmet olup, sağlıkta şiddet, aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış çirkin bir eylemdir. Dolayısıyla doktorumuza karşı gerçekleşen bu şiddet olayı utanç vericidir. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmış olup, saldırgan gözaltına alınmıştır. Başlatılan bu adli sürecin takipçisiyiz. Özellikle beyan ediyor, meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” denildi.

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