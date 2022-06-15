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Bingöl'de kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de kamyonun aynı yöne giden kamyona arkadan çarptığı kazada Muhammet Emin Aydın hayatını kaybetti, Reşit Polat yaralandı.
Bingöl'de kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl- Elazığ kara yolunun 33 Er Şehitler Anıtı mevkisinde meydana geldi. Muhammet Emin Aydın idaresindeki 23 BZ 950 plakalı canlı balık yüklü kamyon, Reşit Polat yönetimindeki 23 BA 417 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Emin Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada kaza nedeniyle yola saçılan balıkların çoğu öldü, kalanlarsa başka bir araca alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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