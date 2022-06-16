  • BIST 2.485,36
  • Altın 1030.837
  • Dolar 17.293
  • Euro 18.2448
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Bingöl’de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 1 tutuklama

BİNGÖL'de usulsüz engelli raporu düzenleyerek 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğrattıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Bingöl’de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 1 tutuklama

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada, usulsüz engelli raporu düzenlendiği belirlendi. Usulsüz rapor alan veya almaya çalışanlardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3'üncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri maddi menfaat, yapılan yazışmalar ile ortaya çıkarıldı. Düzenlenen engelli raporlarının kullanılmasıyla; indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektrik-su aboneliği gibi, devletin engellilere sağladığı kolaylıklar incelemeye alındı. Belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar tespit edildi. İlk tespitler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Haziran'da düzenlenen operasyonda, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla 21 kişi ise serbest bırakılmıştı. 

Soruşturma kapsamında 14 Haziran’da usulsüz rapor düzenleme, kullanma ve aracılık suçlarına karıştığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. 13 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçak tütün operasyonu: 20 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi15 Haziran 2022 Çarşamba 20:13
  • Muğla'da, kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı15 Haziran 2022 Çarşamba 19:17
  • Düğününde terör örgütü PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı15 Haziran 2022 Çarşamba 18:17
  • 67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar15 Haziran 2022 Çarşamba 16:24
  • Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi15 Haziran 2022 Çarşamba 15:45
  • Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet15 Haziran 2022 Çarşamba 14:43
  • Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye15 Haziran 2022 Çarşamba 11:02
  • Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı14 Haziran 2022 Salı 23:04
  • Tanıştıktan saatler sonra bıçakla öldürdü, 'Öldü mü' diye sordu14 Haziran 2022 Salı 22:02
  • Cipin motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı14 Haziran 2022 Salı 22:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti