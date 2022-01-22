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Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Yolu kar nedeniyle kapanan Yedievler mezrasında rahatsızlanan Yusuf Şenlik'in (25) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen UMKE, 3 saatlik çalışma sonucu tam paletli ambulansla Yedievler mezrasına ulaşarak Şenlik'in, Genç Devlet Hastanesi'ne götürülmesini sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerin paletli ambulansla karlı yolları aşarak mezraya gittiği görülüyor.

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