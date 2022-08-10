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Bir adım daha atıldı 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin açılış kurdelelerini kesti. 
Bir adım daha atıldı 

Pursaklar'da çocukların, bilime ve sanata yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi adına Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi(BİLSEM) geniş bir katılımla hizmete açıldı. 

PURSAKLAR’A KAZANIMLAR SAĞLAYACAK 

Pursaklar’da BİLSEM eksikliğinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar'ı bilimin, eğitimin, sanatın, teknolojinin merkezi haline getirmek gibi bir iddia ile yola çıktık. Bilim Pursaklar, Deneyap Atölyeleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi gibi önemli kurumları ilçemize kazandırdık. Bugünde Sayın Bakanımızla birlikte, Şehit İlhami Özenç Ortaokulu ve Bilim-Sanat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Yeni açılan okulumuzun Pursaklar'a çok büyük kazanımlar sağlayacak. Şehidimizin adını alan okulumuz ve Bilim-Sanat Merkezinin (BİLSEM) ilçemize hayırlı olmasını diliyor, kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânının cennet olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. 
 

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