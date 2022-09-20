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Bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra özlem giderdi
Bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra özlem giderdi
Sakarya'da 100 yaşına giren 3 asker arkadaşı, mahalle muhtarlarının girişimiyle bir araya gelerek anılarını tazeledi
20 Eylül 2022 Salı 10:07
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