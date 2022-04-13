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Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar için kapıda: Heyecanlandıran paylaşım

Türk SİHA'ları, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Ukrayna'da başarılı bir grafik çizen Bayraktar TB-2'ye bu sefer de Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, sosyal medya hesabından Slovak bayraklı TB2 paylaştı
Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar için kapıda: Heyecanlandıran paylaşım

Türkiye son dönemde yerli ve milli savunma konseptinde çok önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Akıllı mühimmatlar, savunma silahları ve yerli imkanlarla üretilen araçlar arasında en dikkat çekeni de SİHA'lar. Suriye'de, Libya'da ve Karabağ'da başarılı performans göstererek görevini başarıyla gerçekleştiren TB-2'ler, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği başarılı grafik ile tüm dünyanın dikkatini üzeirne çekmeyi başardı.

Karabağ Savaşı'ndaki performansı ile Batılı ülkelerin ilgisini çeken TB-2, son olarak Ukrayna'daki faaliyetlerinin ardından Avrupalı ülkeler Bayraktar'ın kapısını çalıyor.

SLOVAKYA SAVUNMA BAKANI'NDAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Avrupa Birliği üyesi devletlerden olan Slovakya, alanının en başarılı SİHA konseptlerinden biri olan Bayraktar TB-2'ye talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar İcra Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile bir araya geldiği kareleri paylaştı. 

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