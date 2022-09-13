  • BIST 3.657,92
  • Altın 1013.1
  • Dolar 18.238
  • Euro 18.545
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Bir bu yapılmamıştı hamsiden: Görünce çok şaşıracaksınız

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Batı çifti, hem ürünlerine yöresellik katmak hem de cilt ve saça iyi gelen özelliğinden faydalanmak için sabunlarında hamsi yağını kullanıyor.
Bir bu yapılmamıştı hamsiden: Görünce çok şaşıracaksınız

Arıcılıkla uğraşan ve hobi olarak başladıkları sabun yapımını ilerleten çift, tamamen geleneksel ve doğal tekniklerle 13 çeşit sabun yapıyor. Çiftin yaptığı sabunlar arasında en çok merak edilen ise hamsi yağından ürettikleri sabunlar oluyor.

Bahar ve Gürhan Batı çifti, hamsi avcılığının yoğun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde hamsi yağı bulmakta zorluk çekmiyor. Çiftin, hamsi yağı ve hamsi unu fabrikalarının bulunduğu Alaçam ve Yakakent ilçelerinden temin ettiği yağ ile ürettikleri sabun, oldukça talep görüyor.

Hamsi yağlı sabunla ödül kazandılar
Bahar Batı, AA muhabirine, asıl işlerinin arıcılık olduğunu, hobi olarak başladıkları sabun yapımında zamanla kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Hamsi yağlı sabunla Atakum Belediyesinin düzenlediği Samsun'a özel hediyelik eşya yarışmasında mansiyon ödülü aldığını belirten Batı, "Hamsi yağlı sabunu ilk duyanlar önce hamsi kokusu olduğu için 'Öyle sabun olur mu?' diyor. 'Hamsi yağlı ama kokmuyor, hamsi kokmasını isterdim.' diyenler de oluyor." ifadelerini kullandı.

Sabunların rahat kuruyabilmesi için evlerinin terasında üretim yaptıklarını aktaran Batı, "Sabunlarımızın yapımında yüzde 70 hakiki zeytinyağı kullanıyoruz. Diğer kalanı da üreteceğimiz sabunun aromasına bağlı olarak değişiyor. Hamsi yağlı sabunun yanında keçi sütlü, lavantalı, kabak lifli, pirinç kepekli, bıttım ve sarı kantaronlu sabunlar da üretiyoruz." dedi.

Gürhan Batı ise lavanta balı üretebilmek için lavanta bahçesi oluşturduklarını, sabun yapmaya da lavanta üretiminden sonra başladıklarını anlattı.

Yetiştirdikleri lavantanın yağının, balından daha değerli olduğunu öğrendiklerini söyleyen Batı, "Arkadaşlar, 'Bunu kendin değerlendir, ham madde olarak satma.' dediler. Lavanta sabunu, lavanta yağı, lavanta kolonyası gibi değişik örnekler verdiler. Bizim de daha kolayımıza sabun geldi. Birkaç denemeden sonra sabun yapmayı başardık. Lavanta sabunu ile başladık, şu an 13 çeşit sabun yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yöresel ürünlerin sabunlarını üretmek istediler
Gezdikleri yerlerde hep yörede üretilen ürünlerin satıldığını gördüklerini belirten Batı, "Giresun'a gittiğimde çay dondurması olduğunu söylediler. Çayın dondurması mı olur, dedim. Bizim bölgemiz, ülkede hamsi unu ve hamsi yağı üretilen en yoğun bölge. Sonra hamsi yağı temin ettim ve bunun sabununu yapma denemelerine başladım." dedi.

"İnsanlar önce ön yargılı bakıyorlar"
Hamsi yağlı sabunların hamsi kokmadığını belirten Batı, şunları kaydetti:

"Hamsi yağının bir kokusu var. Bunu bastırdık bir şekilde, ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Balık yağı biliyorsunuz insan cildine, insan saçına faydalı. Haricen de kullanılıyor, dahilen de kullanılıyor. Geri dönüşleri de çok güzel. Şu anda en çok satılan ürünlerimizden bir tanesi. İnsanlar önce ön yargılı bakıyorlar. Hamsinin yağı çok pis kokar diyorlar fakat denediklerinde geri dönüşleri çok iyi oluyor."

Gürhan Batı, müşterilerin kendilerine sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığını, Türkiye'nin her yerinden müşterileri olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı13 Eylül 2022 Salı 09:48
  • Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı13 Eylül 2022 Salı 09:47
  • Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı13 Eylül 2022 Salı 09:46
  • Silivri'deki cezaevinin tabelası 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirildi13 Eylül 2022 Salı 09:46
  • 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi13 Eylül 2022 Salı 09:45
  • Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi13 Eylül 2022 Salı 09:44
  • Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi13 Eylül 2022 Salı 09:44
  • Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı13 Eylül 2022 Salı 09:43
  • Ankara'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı13 Eylül 2022 Salı 09:42
  • İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 13 zanlı yakalandı13 Eylül 2022 Salı 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti