'Bir İslam Medeniyeti Merkezi Olarak Özbekistan' sergisi açıldı

ÖZBEKİSTAN'nın tarihteki ve günümüzdeki yerini yansıtan 'Bir İslam Medeniyeti Merkezi Olarak Özbekistan' adlı fotoğraf sergisi çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Merkezi Taşkent'te bulunan Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından düzenlenen 'Bir İslam Medeniyeti Merkezi Olarak Özbekistan' adli fotoğraf sergisi çok sayıda davetlinin katılımıyla IRCICA'nın Fatih'te bulunan merkezinde açıldı. Özbekistan kültür ve tarihini konu alan fotoğraf sergisinin açılışına Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Özbekistan İslam Medeniyetleri Merkezi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Umıd Mahmudov, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut ve davetliler katıldı.



"BİRÇOK DEVLET VE MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR."



Serginin açılışında konuşan IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, "Özbekistan tarih boyunca Orta Asya ticaret ve kültür alışverişinin kavşağında birçok devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İslam'ın ilim eğitim ve barış içinde birlikte yaşamayı yücelten prensiplerinin ikliminde bu bölge önde gelen bilim insanlarının ilim ve felsefe okullarının, araştırma ve eğitim kurumlarının yurdu olmuştur." dedi. Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, "Özbekistan topraklarında İslam kültürü yeni bir seviyeye yükselmeye ve oradan gelişmeye başladı. İslamiyet'in yayıldığı tüm topraklarda eşi benzeri olmayan gelişimler yaşandı. Orta Asya'da özellikle modern Özbekistan'da içinde birçok bilim insanın çıktığı yüksek bir kültür ve gelişme düzeyi ortaya çıkmıştır. Bugünkü sergide Özbekistan'ın İslam medeniyetine sağladığı katkı ve tarihi modern fotoğraflarla sağlanacaktır. Bu serginin hazırlanmasında katkı sağlayan İslam Medeniyeti Merkezi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.





"ÖZBEKİSTAN'I TANIMIŞ OLUYORSUNUZ"



Sergiyi gezen Marmara üniversitesi Araştırma Görevlisi Betül Eser daha önce de Özbekistan'da bu yerleri gördüğünden bahsetti. Eser," Oradaki bütün yapıları tek tek önümüze getirmişler. Orada bizzat gördüğüm yapıları tekrar görmek güzel. Özbekistan'ı tanımış oluyorsunuz. " dedi. Özbekistan Kültür Dayanışma ve İş Birliği Derneği Başkanı Çokay Koçar, serginin büyük bir önem taşıdığını ortak tarihi vurgulamak açısından da önem taşıdığını belirtti. Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Başkatibi Şerzod Abdunazarov tüm İstanbulluları sergiye davet etti.



Açılışın ardından davetlilere Özbekistan'ın yöresel yemeklerinden Buhara Pilavı ve Özbek Mantısı ikram edildi. Sergi 1-3 Haziran arasında Fatih'te bulunan IRCICA merkezinde ziyaretçilere açık olacak.