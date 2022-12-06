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Bir kardeşin ölümüne diğerinin ağır yaralanmasına yol açan sürücü serbest

Aracıyla çarptığı iki kardeşten birinin ölümüne diğerinin ise yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan alkollü şoförün serbest bırakılması tepki topluyor.
Bir kardeşin ölümüne diğerinin ağır yaralanmasına yol açan sürücü serbest

Mustafa Almaz ve ağabeyi Okan Almaz Ankara’da işten çıkıp yoldan karşıya geçerken arkalarından yüksek hızda gelen bir arabanın çarpmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Mustafa Almaz kazada ağır yaralanırken ağabeyi Okan Almaz başına aldığı darbe sebebiyle hayatını kaybetti. Vücudunun birçok noktasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçiren Mustafa Almaz yoğun bakımda geçirdiği 25 günün ardından taburcu oldu.

Kazada kendilerine çarpan sürücü ise serbest bırakıldı. Yatağa bağlı halde hayatını devam ettiren Almaz’ın tek isteği arabayı kullanan kişinin yeniden yargılanması. Yaşanan kazayı anlatan Almaz, “Araç ikimize aynı anda çarpmış gibi görünse de önce ağabeyime sonra bana çarptı. Kaza anında ağabeyim kaldırıma kafasını çarparak beyin kanamasından vefat etti. Ben de kaza sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alındım. Ben de beyin kanaması geçirdim ve her yerimde kırıklar meydana geldi. Ayaklarımdaki hasardan dolayı ayağa kalkamıyorum” diye konuştu.

 “ADALET YERİNİ BULSUN” 

Kazadan sonra araç sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirten Almaz, “Olaydan sonra sürücünün kız arkadaşı motosikletle olay yerine geliyor ve şok geçiriyor. Ardından ekipler geliyor ve bizi hastaneye götürüyorlar. Kaza sonrasında sürücünün vücudunda alkol çıkmış ama herhangi bir ceza almamış ve hala serbest. Adalet yerini bulsun” şeklinde konuştu.

 “İNSANIN ZORUNA GİDİYOR” 

Mustafa Almaz’ın eşi Fatma Almaz da kazadan sonra ailece çok kötü günler geçirdiklerini belirterek, “Kazadan sonra gecem gündüzüme karıştı. Hem maddi hem manevi açıdan çok zor günler geçirdik. Çarpan kişi de dışarıda serbest dolaşıyor. Zoruna gidiyor insanın. Eşimin iki ayağında da platinler var. Yürüyemediği için çok zor zamanlar yaşıyoruz” dedi.

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