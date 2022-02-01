“Bir mont bir bot” kampanyası 4 bin çocuğa ulaştı

Gölbaşı Belediyesi, “Bir mont bir bot” mottosuyla başlattığı yardım kampanyası 4 bin çocuğa ulaştı.

Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında çalışmalarını sürdüren Paylaşım Noktası ile binlerce aileye ulaşan Başkan Şimşek, minik kalpleri de unutmadı. Kış boyu yaptıkları çalışmalar ile 4 bin çocuğa ulaştıklarını ifade eden Başkan Ramazan Şimşek “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereğince ilçemizde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Kar vatandaşlarımıza sadece bereket getirsin. Vatandaşlarımızın belini soğuk havalar bükmesin diye karış karış Gölbaşı’mız da iş başındayız. Mutlu huzurlu bir Gölbaşı için insanlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerini paylaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar ile bütün bir kış boyu 4 bin evladımıza ulaştık. 3 bin bot, 2 bin mont, 200 eşofman ve spor ayakkabı ulaştırdık. Paylaşım Noktası'na bağışları ile destek veren bütün vatandaşlarımıza ve gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize de canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız" diye konuştu.

“Ramazan ağabeyiniz yanınızda”

“Geleceğin mimarı bu ülkenin umudu kıymetli çocuklarım” diyerek çocuklara dair mesajını da paylaşan Başkan Şimşek “Sizler kalem tutan minik elleriniz ile geleceğimizin teminatısınız. Ramazan ağabeyiniz her zaman yanınızda” dedi.

‘İhtiyacın yoksa atma, paylaş'

Paylaşım Noktası tarafından "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanyanın hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştığını aktaran Şimşek, "Kampanya dahilinde vatandaşlarımız, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası'na veriyor. Bu sayede hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşuyor. Bizlere 485 53 36-38 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Sizde atmayın paylaşın" çağrısında bulundu.