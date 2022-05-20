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Bir rüşvet operasyonu da Maltepe Belediyesine: Üst düzey isimler için gözaltı kararı

İstanbul'da mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu başlattı. Aralarında Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde görevli kişilerin de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir rüşvet operasyonu da Maltepe Belediyesine: Üst düzey isimler için gözaltı kararı

İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ARALARINDA BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPAN 2 İSİM VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan 2 kişi ile özel kalem müdürlüğü görevini yürüten zanlının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin birçoğunun gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

KADIKÖY'DEKİ RÜŞVET OPERASYONU

Haftabaşında Kadıköy Belediyesi'nde de rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 5 ilde 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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