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Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş tiyatro oyunu Mamak'ta seyirciyle buluştu

Mansur Erk’in geleneksel Türk Tiyatrosu’nun Meddah geleneğine uygun biçimde yazdığı “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş”  tiyatro oyunu Mamak seyircisiyle buluştu. 
Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş tiyatro oyunu Mamak'ta seyirciyle buluştu

Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde perde açan “Ben Tayyareci Vecihi Hürkuş” oyununa T. Murat Demirbaş hayat veriyor.

Bir görev duygusuyla ve vatansever bir coşkuyla gerçekleştirilen tek kişilik oyuna Mamaklılar büyük ilgi gösterdi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Ömrünü uçak üretimi sevdasına adayan Vecihi Hürkuş’un hayat serüveninin anlatıldığı, Murat Demirbaş’ın gösterimiyle ilk Türk uçağını yapan kahraman pilotun hikayesinin anlatıldığı “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı oyunu sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sergilediği oyundan ötürü T. Murat Demirbaş’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

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