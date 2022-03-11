Birçok ilde eğitime 'kar' engeli

Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime geçici süreliğine ara verildi.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. İl genelinde 294 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar da öğleden sonra tatil edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Artan kar yağışı nedeni ile ilimizin resmi özel tüm okullarında eğitim-öğretime öğleden sonra ara veriyor (Üniversitemiz hariç), ayrıca engelli ve hamile kamu personeli arkadaşlarımızı da idari izinli sayıyoruz" dedi.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kayseri'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, yollarda yürümekte zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Belediye ekipleri kar temizleme araçları ile çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çok sayıda mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 230 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının gün boyunca süreceği, hava sıcaklığının ise en düşük eksi 5, en yüksek ise eksi 1 derece olacağı belirtildi.

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL EDİLDİ, 84 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 64 mezranın yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 6 köy ile 25 mezra, Yüksekova ilçesinde de 14 köy ile 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Hakkari Valiliği de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağını açıkladı.

AKSARAY'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Aksaray'ın 3 ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sultanhanı, Eskil ve Ağaçören ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.