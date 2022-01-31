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Birleşmiş Milletler heyetinden Sincan Belediyesi Sıfır Atık projesine tam not

İklim Değişikliği ile ilgili çalışmaları takip etmek için Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bosna Hersek Heyeti, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a projeleri için teşekkür etti. 
Birleşmiş Milletler heyetinden Sincan Belediyesi Sıfır Atık projesine tam not

İklim değişikliği konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bosna Hersek heyeti Sincan Belediyesi Sıfır Atık projesini yerinde görmek ve bilgi almak için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı ziyaret etti. 

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, BM Bosna Hersek Heyeti’ne Sıfır Atık ve iklim değişikliği çalışmaları hakkında 3 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Eko-Çiftlik, mobil atık, yaş mama yapım sürecini yerinde inceleyen BM Bosna Hersek Heyeti çalışmalardan çok etkilendiklerini belirterek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti. 

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında Sincan Belediyesi’ni ziyaret eden 30 kişilik Heyet içerisinde  Zenica Belediyesi, Trebinje Belediyesi, Sanski Most Belediyesi, Laktasi Belediyesi, Sırp Cumhuriyeti Şehirler ve Belediyeler Derneği, Bosna Hersek Federasyonu Şehirler ve Belediyeler Derneği, Bosna Hersek Federasyonu Çevre ve Turizm Bakanlığı, Bosna Hersek, Fiziksel Planlama, İnşaat Mühendisliği ve Ekoloji Bakanlığı (RS)  ve UNDP Bosna Hersek Ofisi yer aldı. 

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