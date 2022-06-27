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Birlikte yaşadığı kadının ailesinin daveti üzerine gittiği evin önünde öldürüldü

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Mehmet Tabak (19), birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesine kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için çağırdıkları evlerine gitti. Tabak, gittiği evin önünde başından vurularak öldürüldü.
Birlikte yaşadığı kadının ailesinin daveti üzerine gittiği evin önünde öldürüldü

Olay dün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T. ile evlenmek isterken, kızın ailesi izin vermedi. Mehmet Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Mehmet Tabak’ın yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin babasının da olduğu aileden bazı kişileri gözaltına aldı.

Mehmet Tabak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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