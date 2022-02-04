Bisikletli ulaşımın yaygınlaşması için imzalar atıldı

EGO ile Ankara Kent Konseyi arasında “Kent İçi Bisikletli Ulaşım Sisteminin Yaygınlaştırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı.

EGO Genel Müdürlüğü ile Ankara Kent Konseyi (AKK) arasında “Kent İçi Bisikletli Ulaşım Sisteminin Yaygınlaştırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” düzenlenen törenle imzalandı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve AKK Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın imzaladığı protokol törenine; EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, EGO Genel Müdür Yardımcıları Emin Güre ve Halit Özdilek’in yanı sıra Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, AKK Yürütüme Kurulu Başkan Yardımcıları Prof Dr. Savaş Zafer Şahin, Dr. Süleyman Basa ile Bisiklet Meclisi üyeleri katıldı.

ALKAŞ: “KATILIMCI DEMOKRASİ ANLAYIŞI GEREĞİ BİSİKLETLE İLGİLİ TÜM PAYDAŞLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ALIYORUZ”

Pilot proje olarak uygulamaya konulan elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin AKK Bisiklet Meclisi üyesi gönüllüler tarafından test edilmeye başlanacağını açıklayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, imzalanan protokol hakkında şu bilgileri verdi:

“Katılımcı demokrasi anlayışı gereği bisikletle ilgili tüm paydaşların görüş ve önerilerini almaya çalışıyoruz. Pilot proje olarak uygulamaya konulan elektrikli bisiklet paylaşım sistemi AKK Bisiklet Meclisi üyesi 110 kişilik bisiklet gönüllüleri tarafından üç ay boyunca test edilecek. Bu test çalışması, kentimizde kurulması planlanan bisiklet paylaşım sisteminin uygulanmasına yönelik fizibilite çalışması niteliğinde olup elde edilecek veriler bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesinde kullanılarak ‘SMART Ankara’ projemizin temelini oluşturacak. SMART Ankara projemizin tamamlanmasıyla birlikte de şehrimizde bisiklet paylaşım sistemi, aktif olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bugün ise burada kent içi ulaşımda bisikletli ulaşım modunun yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ve gerçekleştirilecek projelerin, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi tarafından desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan protokolü imzalamak için toplanmış bulunuyoruz. Bisikletli ulaşım politikalarını belirlerken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini almaya devam edeceğiz. El ele vererek bisikletli ulaşım sisteminin kentimizde yaygınlaştırılması için çalışacağız. Bu iş birliği ve dayanışmayla Ankara’mızda bisikletli ulaşım çalışmalarına yönelik çok daha güzel ve büyük projeler yapacağımıza inanıyorum.”

YILMAZ: “ANKARA'NIN BİSİKLET KULLANIMINA UYGUN BİR COĞRAFYASI OLMADIĞINI İDDİA EDENLERİ İKNA EDECEĞİZ”

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da bisiklet kullanımının kent genelinde yaygınlaşması adına hayata geçirilecek tüm projelerde sorumluluk almaya hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Ankara'nın Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olduğunu bilerek bu konuda EGO Genel Müdürlüğünün önder olması batı medeniyetinin önünde bir irade koyması ve kent yönetiminin bu konudaki farkındalığının geliştirilmesi Ankara Kent Konseyinin en büyük hayaliydi ve biz bugün bu hayalimize şahitlik yapıyoruz. Proje kapsamında Ankara'da kısa süreli elektrikli scooter kullanımı sağlayan araçların şarj üniteleri de konuldu. Dolayısıyla bu bisikletlerden 25 adedinin Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisinin sorumluluğunda test edilmesi bize olan güven açısından bizi çok mutlu etmiştir. Sürecin gereğini yapmak konusunda takipçisi olacağız. Çıkacak olumlu sonuçların ardından bisiklet sayısının 480’e çıkarılacağını duyurdular. Bu projeyi aynı zamanda Avrupa Kalkınma Bankası Fonunun desteklemesi uluslararası oyuncuların projelerimize ilgi göstermesi açısından devamlılık isteyen diğer konulara da kolaylaştırıcı etkisi olacaktır. Ankara'nın bisiklet kullanımına uygun bir coğrafyası olmadığını iddia edenleri ikna edeceğimiz bir çalışma bu. Yani bir bisiklet Dikmen’e bile çıkacak. Evinden otomobille çıkmak zorunda kalmadan bisikletle seyahat edebilir hâle gelindiği zaman Ankara'daki toplu ulaşımın yanlış kentleşmeden dolayı zarar etme faturasının da önüne geçeceğini düşünüyoruz. Bisiklet kullanımının artması, araç sayısının azaltılması, karbonun azaltılması ile beraber kent kaynaklarını doğru kullanılma sürecini de yönetecektir.”

BİSİKLETLİ ULAŞIM PROJELERİNE AKK DESTEK VERECEK

Ankara’da bisikletli ulaşım alt yapısının kurulmasına yönelik Avrupa Birliği destekli SMART Ankara ve EIT Urban Mobility adlı iki proje EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Son olarak pilot proje olarak uygulamaya konulan elektrikli bisiklet paylaşım sistemi, AKK Bisiklet Meclisi üyesi 110 kişilik bisiklet gönüllüsü tarafından üç ay boyunca test edilecek. SMART Ankara projesinin temelini oluşturan projenin tamamlanmasıyla şehirdeki bisiklet paylaşım sistemi aktif olarak Başkentlilerin hizmetine sunulacak.

AKK Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Meltem Alkaş Görür ise imzalanan protokol sayesinde bisikletseverlerin mutlu olduğunu belirterek düşüncelerini, “Çok heyecanlıyım. Ankaralı bir bisikletsever ve kullanıcısı olarak bugünün hayalini çok uzun zamandır kuruyorduk. Öncelikle başkanımıza bu konuda hayata geçirdiği çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Ankara’nın modern başkentler arasında yer alması bizim en büyük hayalimiz” sözleriyle dile getirdi.