  • BIST 2.180,13
  • Altın 923.55
  • Dolar 14.846
  • Euro 16.2627
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Söz konusu paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-25 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor27 Mart 2022 Pazar 13:05
  • Balıkçılar, Karadeniz'in batısındaki avlanma yasağının etkilerini değerlendirdi27 Mart 2022 Pazar 11:59
  • Tahvil piyasalarında tehlike çanları çalıyor27 Mart 2022 Pazar 11:58
  • Marmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi27 Mart 2022 Pazar 11:57
  • Ramazan ayı erzak kolileri satışta27 Mart 2022 Pazar 11:57
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi27 Mart 2022 Pazar 10:20
  • Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar: Ukrayna-Rusya savaşı otomotivde birçok komponentin bulunamamasına yol açtı27 Mart 2022 Pazar 10:18
  • MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı27 Mart 2022 Pazar 10:18
  • Dijitalleşen enerji sektöründe ihtiyaç ve iş modelleri değişiyor26 Mart 2022 Cumartesi 16:00
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik26 Mart 2022 Cumartesi 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti