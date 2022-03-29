  • BIST 2.206,50
  • Altın 899.898
  • Dolar 14.5687
  • Euro 16.1575
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Bitlis'te 3 ayda 1192 kaçak göçmen yakalandı, 93 organizatör hakkında işlem yapıldı

BİTLİS ve ilçelerinde, jandarma ekiplerince son 3 ayda yapılan yol kontrollerinde 1192 kaçak göçmen ve bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 93 kişi yakalandı.
Bitlis'te 3 ayda 1192 kaçak göçmen yakalandı, 93 organizatör hakkında işlem yapıldı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 01 Ocak 2022 tarihi ile 28 Mart 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, kaçak göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01 Ocak- 28 Mart 2022 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden unsurlar, 1131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1’i Burma (Myanmar) uyruklu olmak üzere toplam 1192 düzensiz göçmen yakalamıştır. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve 1 tekneye el konulurken, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. ​Yakalanan 1192 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı28 Mart 2022 Pazartesi 15:57
  • Küçükçekmece emniyetinden şok denetim26 Mart 2022 Cumartesi 23:33
  • Tekirdağ'da, 14 ayrı suçtan aranması olan kişi yakalandı26 Mart 2022 Cumartesi 19:42
  • Cadde ortasında tartışan amca- yeğen birbirlerini bıçakladı26 Mart 2022 Cumartesi 19:42
  • Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı26 Mart 2022 Cumartesi 18:45
  • Metruk binada erkek cesedi bulundu26 Mart 2022 Cumartesi 18:44
  • Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 7 kişi serbest25 Mart 2022 Cuma 23:37
  • Boşama aşamasındaki eşi tarafından adliye içinde darbedildi iddiası25 Mart 2022 Cuma 22:39
  • Muğla'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı25 Mart 2022 Cuma 21:41
  • Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı25 Mart 2022 Cuma 20:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti