Bitlis'te 3 ayda 1192 kaçak göçmen yakalandı, 93 organizatör hakkında işlem yapıldı

BİTLİS ve ilçelerinde, jandarma ekiplerince son 3 ayda yapılan yol kontrollerinde 1192 kaçak göçmen ve bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 93 kişi yakalandı.