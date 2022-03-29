Bitlis'te 3 ayda 1192 kaçak göçmen yakalandı, 93 organizatör hakkında işlem yapıldı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 01 Ocak 2022 tarihi ile 28 Mart 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, kaçak göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"01 Ocak- 28 Mart 2022 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden unsurlar, 1131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1’i Burma (Myanmar) uyruklu olmak üzere toplam 1192 düzensiz göçmen yakalamıştır. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve 1 tekneye el konulurken, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan 1192 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir."
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