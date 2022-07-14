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Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alındığı belirtildi.

Açılamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 14 Temmuz saat 00.30 ile 16 Temmuz saat 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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