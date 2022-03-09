  • BIST 2.011,35
  • Altın 959.532
  • Dolar 14.5637
  • Euro 15.9237
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Bitlis'te okullar kar nedeniyle tatil edildi

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.
Bitlis'te okullar kar nedeniyle tatil edildi

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL DE İDARİ İZİNLİ

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eren Kış-30 operasyonu başlatıldı09 Mart 2022 Çarşamba 09:27
  • Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını askıya aldı09 Mart 2022 Çarşamba 09:27
  • Amazon, Rusya ve Belarus'tan yeni kayıtları durdurdu09 Mart 2022 Çarşamba 09:26
  • Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı09 Mart 2022 Çarşamba 09:25
  • THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti09 Mart 2022 Çarşamba 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Mart 2022 Çarşamba 09:23
  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama09 Mart 2022 Çarşamba 09:22
  • Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü09 Mart 2022 Çarşamba 09:22
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da08 Mart 2022 Salı 23:49
  • Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı08 Mart 2022 Salı 22:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti