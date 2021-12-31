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Bitlis'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde TIR, önündeki başka bir TIR'a çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.
Bitlis'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 48 PS 880 plakalı TIR, önünde ilerleyen başka bir TIR’a arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, TIR'daki 1 kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişiyi hastaneye ulaştırdı. Kazada hayatını kaybeden TIR sürücüsü ise otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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