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Bitlis'te yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bitlis'te kar yağışının ardından yolda meydana gelen buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.
Bitlis'te yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bitlis'te sabah saatlerinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.Kaza yapan otobüs
Kaza yapan otobüs

Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Tatvan kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi.

Diyarbakır’dan Van yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.Otobüs şarampole yuvanlandı
Otobüs şarampole yuvanlandı

Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

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