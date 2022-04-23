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BM Genel Sekreteri Guterres, 28 Nisan'da Ukrayna'da Zelenskiy ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 28 Nisan’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği belirtildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, 28 Nisan'da Ukrayna'da Zelenskiy ile görüşecek

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in haftaya Ukrayna'yı ziyaret ederek temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter’in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 28 Nisan'da çalışma toplantısı yapacağı, daha sonra Devlet Başkanı Zelensky tarafından kabul edileceği bildirildi.

Guterres'in ayrıca Ukrayna halkına insani yardımın artırılmasını ele almak için bölgedeki BM kurumlarının personeliyle de bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Guterres'in 20 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup göndererek, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiği açıklanmıştı.

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