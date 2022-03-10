BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'daki katliama son verin

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısı yaptı.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısında bulundu.

Guterres, Olaf Scholz ve Josep Borrell ile Ukrayna'yı görüştü

Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de Ukrayna krizini görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklama göre, Guterres, Scholz ve Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı önlemeye yönelik çabaları ele aldı.