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BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Antonio Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı ele aldıktan sonra Kiev'i ziyaret edecek.

Polonya üzerinden Kiev'e geçecek olan Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.

BM ayrıca Guterres'in Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Mariupol bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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